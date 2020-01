Incidente del Boeing ucraino: prende corpo l'ipotesi di un tragico errore

11:28

Ancora incertezze sulle dinamiche dell’incidente aereo nei cieli iraniani costato la vita a 176 passeggeri del volo di Ukraine International Airlines diretto a Kiev.

Come indicato dal Sole 24Ore, il mistero va infittendosi dopo che fonti ucraine hanno dichiarato che l’aereo potrebbe essere stato colpito da missili Tor-M1, fabbricati in Russia e in dotazione alle forze militari iraniane.

Pubblicità

Forse un tragico errore

Questa versione sarebbe stata confermata anche dal premier britannico Boris Johnson e dal primo ministro canadese Justin Trudeau, che ha dichiarato come l’incidente nel quale hanno perso la vita 63 cittadini canadesi “Potrebbe essere stato causato da un missile terra-aria iraniano, in un gesto potenzialmente non intenzionale”. Nessuna pista è comunque al momento esclusa, come quelle della possibilità di un atto terroristico, di una collisione con un drone o dell’esplosione di un motore.



La risposta iraniana

Le autorità iraniane non hanno consegnato le due scatole nere alla Boeing e fra gli osservatori si fa strada la possibilità che l’aereo sia stato colpito per errore o perché confuso con un velivolo americano. A questa ipotesi di ricostruzione dei fatti ha risposto il responsabile per l’aviazione civile iraniana, Ali Abedzadeh, che le ha definite “Voci senza senso” .