08:03

I sindacati hanno confermato gli scioperi per domani, martedì 14 gennaio. Che, dunque, sarà una giornata decisamente difficile per il trasporto aereo. A incrociare le braccia, infatti, saranno i dipendenti di diverse compagnie aeree oltre ai lavoratori dell’Enav.

Per quanto riguarda i controllori di volo, lo sciopero a livello nazionale è stato indetto da alcune sigle per tutte le 24 ore. A questa si aggiungono altre proteste a livello locale, dalle 13 alle 17. In particolare, sono interessati i dipendenti che lavorano negli aeroporti di Roma, Brindisi, Alghero, Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Ciampino, Lamezia Terme, Ronchi dei Legionari, Venezia e Verona.



Dureranno per 24 ore, invece, gli scioperi indetti per i dipendenti degli aeroporti di Ancona, Perugia e Pescara. Saranno ovviamente garantite le operazioni secondo quanto previsto dalla legge.



Le compagnie aeree

Il personale navigante di Volotea si asterrà dal lavoro dalle 10 alle 14, così come i dipendenti di Ernest Airlines (che a livello operativo vede sospesa la licenza di volo dal oggi, lunedì 13 gennaio).



Sempre dalle 10 alle 14 protesteranno il personale navigante di cabina di easyJet e quello di easyet Airlines Limited; stessi orari per il personale navigante tecnico e di cabina di Albastar.



Per quanto riguarda i vettori, sono stati indetti scioperi per il personale di Air Italy della sede di Olbia, che protesteranno per tutte le 24 ore, insieme al personale navigante e tecnico della compagnia, compreso quello in distacco presso Bulgarian Air e Tajaran Jet. Sempre 24 ore di sciopero anche per il personale di terra Air Italy in attività a Malpensa.



Piloti e assistenti di Alitalia Sai e Cityliner protesteranno dalle 10 alle 14, come gli assistenti di volo Volotea. Il personale navigante tecnico di Alitalia Sai in amministrazione straordinaria si asterrà dal lavoro per tutte le 24 ore.



Il personale navigante tecnico e di cabina di Blueair hanno indetto lo sciopero dalle 10 alle 14.