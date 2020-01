Viaggi nello spazio, il primo passeggero di Elon Musk cerca moglie: con lei volerà verso la Luna

11:46

Un anno fa si è fatto conoscere in tutto il mondo per aver acquistato, a un prezzo esorbitante, il primo biglietto per volare con la Starship di Elon Musk. Oggi, il miliardario giapponese Yusaku Maezawa torna al centro delle cronache internazionali per un altro motivo: cerca moglie. Ma la ricerca, riporta Repubblica.it, ha una condizione: che la futura sposa sia disposta ad accompagnarlo nel suo primo viaggio nello spazio.

L’imprenditore 43enne, fondatore di Zozotown, ha lanciato un vero e proprio contest, che si svolgerà in tv sotto forma di reality show dal titolo ‘Full Moon Lovers’. A contendersi il giovane miliardario e la possibilità di volare nello spazio un gruppo di giovani ragazze single, che dovranno mostrare una personalità brillante e passione per le avventure spaziali.



La vincitrice salirà con Maezawa a bordo di Starship nel 2023. L’itinerario prevede un giro intorno alla Lune e il ritorno sulla terra.



Sulla navicella ci saranno solo loro due. Per godersi in privato il privilegio del primo volo, il miliardario ha infatti prenotato tutti i posti disponibili.