Blue Air, con l’estate via al nuovo volo da Verona a Iasi

10:12

Decollerà dal prossimo 16 giugno ogni martedì, giovedì e sabato il nuovo collegamento diretto di Blue Air da Verona a Iasi, la seconda città più importante della Romania dopo Bucarest. Il volo, prenotabile fin da ora e disponibile alle vendite fino al 24 ottobre 2020, verrà effettuato da un Boeing 737 ogni martedì, giovedì e sabato con partenza alle 9,35 e arrivo alle 12,50, mentre da Iasi il decollo è alle 7,15, con atterraggio a Verona alle 8,30.

Il nuovo collegamento, come spiega Camillo Bozzolo, direttore commerciale Aviation del Gruppo Save, "segna il ritorno al Catullo dei voli diretti verso la Romania, molto richiesti dal mercato locale. L’aeroporto - prosegue - è stato testimone dello sviluppo dei primi collegamenti tra la Romania e il Nord-Est, alimentato dai dinamici rapporti commerciali ed economici generatori di una domanda di carattere business, a cui si aggiunge il traffico di carattere etnico, essendo quella rumena la più ampia tra le comunità straniere residenti in Veneto".



Tra le new entry del vettore anche un volo da Bucarest Otopeni per Monaco di Baviera e sei nuove destinazioni dall'aeroporto di Bacau: Atene, Birmingham, Copenaghen, Larnaca, Oslo e Stoccarda.

(Foto: Iasiisworld)