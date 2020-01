Bamboo Airways: il vettore vietnamita pronto a volare in Europa

15:36

Potrebbe partire da Praga l’espansione in Europa di Bamboo Airways, la prima compagnia privata del Vietnam che ha debuttato lo scorso anno.

L’arrivo dl primo B787 avvenuto al termine del 2019 ha consentito alla compagnia di mettere mano a programma di avvio dei collegamenti aerei tra Hanoi e le destinazioni europee. Il progetto Praga si sta poi concretizzando anche per la concomitante celebrazione dei 70 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi.



Come detto però questo sarebbe in realtà solamente il primo passo, anche perché nella roadmap della flotta di Bamboo ci sono altri tre B787 in arrivo, probabilmente già nelle prossime settimane. Al momento però non sono state rese note le destinazioni nel mirino.