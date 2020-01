Uno champagne bar per la nuova lounge di Air France a Orly

17:24

Aprirà ufficialmente il 16 gennaio la nuova lounge di Air France all'interno dell'aeroporto di Parigi Orly, dove a troneggiare sarà lo spazio gourmet con tanto di champagne bar.

Ubicata al Terminal 3, la nuova sala ha una capacità di 120 posti a sedere ed è dedicata ai passeggeri Business dei voli di lungo raggio e ai membri Flying Blue Elite Plus. Aperta tutti i giorni dalle 7 alle 21, vanta una zona relax dove dominano materiali naturali come legno di noce e quercia massiccia. E, si legge su Quotidien du Tourisme, ci saranno anche speciali nicchie dove riposare o lavorare, oltre a uno spazio co-working integrato nell'architettura della sala.



Al centro dello spazio ci sarà l'area gourmet, con lo champagne bar che raggrupperà le principali etichette di bollicine francesi. E per accontentare ogni palato, ci saranno un wine bar e un rum bar, in accompagnamento a proposte gastronomiche tra cui formaggi, salumi, insalate, dolci e frutta fresca. O. D.