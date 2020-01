14:24

Potrebbe essere Wizz Air la prima low cost a volare da e per San Pietroburgo dopo che l’aeroporto Pulkovo ha ottenuto, a inizio anno, l’autorizzazione a ospitare i voli in settima libertà.

Secondo quanto anticipato da Italiavola, infatti, il vettore ha in programma di aprire quattro rotte verso Vilnius, Bratislava, Sofia e Bucarest. Un primo passo che potrebbe partire già dalla prossima settimana e a cui potrebbero fare seguito anche altri vettori. Il nuovo corso, infatti, sarebbe seguito con attenzione anche da altre low cost come easyJet o Volotea, pronte a entrare in un mercato ad alto potenziale.



Sono trenta i Paesi che hanno avuto l’autorizzazione ad aprire collegamenti low fare verso San Pietroburgo: tra questi c’è anche l’Italia.