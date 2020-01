Hertz in fiera con My Hertz Weekend e il concorso per scoprire il Veneto

14:34

Si chiama My Hertz Weekend il nuovo prodotto che Hertz presenta a Fitur. Alla fiera l’azienda organizza anche un concorso per promuovere il Veneto, che mette in palio un viaggio di tre notti per due persone per assistere alla rappresentazione dell’Aida di Giuseppe Verdi il prossimo 25 giugno all’Arena di Verona. Ovviamente con il noleggio dell’auto Hertz incluso.

Un'alternativa all'auto di proprietà

My Hertz Weekend è un servizio di abbonamento mensile, in Italia già disponibile a Bologna, Milano, Torino e Roma, che offre ai clienti l’accesso al veicolo dal giovedì al lunedì. “Un’ottima alternativa all’auto di proprietà - commenta a hosteltur.com Javier Díaz-Laviada, direttore generale di Hertz Spagna -, che completa la mobilità di quelle persone che non hanno bisogno di un veicolo per viaggiare durante la settimana, ma che vorrebbero averne uno da utilizzare neo weekend”.



Il servizio è attualmente disponibile in 50 uffici in Europa e le auto possono essere ritirate a partire dalle ore 14 del giovedì e restituite nello stesso luogo in qualsiasi momento prima delle 12 del lunedì.