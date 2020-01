easyJet, avviato il programma per l'aereo elettrico da 186 posti

10:19

Primo importante passo nel progetto congiunto di easyJet e Wright Electric per la realizzazione di aerei a propulsione elettrica.

È stato infatti ufficialmente avviato il programma di sviluppo di un motore, denominato Wright 1, in grado di essere utilizzato per un aereo da 186 posti. “La tecnologia relativa alle batterie sta progredendo rapidamente – ha commentato il ceo Johan Lundgren (nella foto) - grazie alle numerose agenzie governative statunitensi che finanziano la ricerca elettrica nel settore dell'aviazione - tutti questi sviluppi ci aiutano ad immaginare un futuro più sostenibile per le nostre operazioni”.



In collaborazione con la società americana Bae Systems, Wright Electric ed easyJet hanno in programma di realizzare il primo test a terra il prossimo anno, mentre quello in volo potrebbe essere realizzato nel 2023. La data per l’ingresso in operatività del velivolo elettrico è invece fissata per il 2030.