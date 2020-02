di Amina D'Addario

14:50

Air Cairo continua a investire sulla Penisola. Dal 29 marzo fino alla fine di ottobre la compagnia egiziana volerà su Sharm El Sheikh da cinque aeroporti italiani: Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Roma Fiumicino, Napoli e Bari.

"Per la stagione estiva - spiega Riccardo Santagostino, responsabile commerciale Non Solo Sogni, gsa di Air Cairo per l'Italia - la compagnia ha confermato collegamenti settimanali da Malpensa, Bergamo, Fiumicino, Bari e un bisettimanale, che decollerà il lunedì e il venerdì, da Napoli. Tutti i voli saranno operati con A320 da 173 posti".



Non sono invece state programmate rotazioni su Marsa Alam "a causa - ha motivato Santagostino - dei costi elevati per l'utilizzo dell'aeroporto", mentre la stagione invernale non ha garantito la continuità tanto attesa.



"Il traffico - ha evidenziato il responsabile commerciale - si è concentrato soprattutto su Capodanno, con risultati sotto le aspettative per la settimana di Natale".



