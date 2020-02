08:43

Si deciderà nelle prossime ore il destino di Air Italy e gli ultimi rumors raccolti intorno alla compagnia fanno presagire che per l’ex Meridiana si profili la soluzione della messa in liquidazione e del rischio della fine di una lunga avventura.

È convocata oggi a Milano un'assemblea straordinaria dei soci della compagnia controllata da Qatar Airways e dall’Aga Khan. E sarebbe proprio quest’ultimo a volere mettere la parola fine dopo le ingenti perdite della società nell’ultimo anno, che risulterebbero nettamente superiori rispetto a un 2018 già in profondo rosso. Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa si parlerebbe di oltre 200 milioni di euro.



La parabola della compagnia

Si profilerebbe quindi un brusco stop a un progetto di rilancio voluto da Qatar Airways, che oltre due anni fa aveva rilevato la quota massima consentita a un’azienda extra Ue, ovvero il 49 per cento, avviando un’alleanza con la Akfed dell’Aga Khan. Il ceo di Qatar, Akbar Al Baker, aveva promesso di creare una compagnia forte, con una flotta di 50 aerei e una presenza importante sul lungo raggio con base a Malpensa.



Un sogno che si è poi scontrato con una realtà ben diversa: il primo planning sul lungo raggio è stato ridimensionato nel giro di pochi mesi con la cancellazione dei voli su India e Thailandia. Lo scorso anno le forze si erano quindi concentrate sugli Stati Uniti, dove il chief operating officer Rossen Dimitrov aveva promesso per questa summer due destinazioni in più. In mezzo la questione dei B737 Max bloccati che avevano ulteriormente reso difficile portare avanti i piani di sviluppo.



L’ultima apparizione pubblica della compagnia risale alla scorsa edizione di TTG Travel Experience a Rimini: un incontro con il trade per costruire un percorso in vista del 2020. Poi un lungo silenzio e l’uscita dalla flotta di alcuni aerei insieme all’allarme dei sindacati. Fino al tam tam iniziato ieri in merito a un possibile stop da decidere nell'incontro di oggi.