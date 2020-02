Liquidazione di Air Italy, la lettera ai dipendenti

09:49

“A causa del perdurare delle difficili e strutturali condizioni di mercato nelle quali la compagnia sta operando, non sussistono più le condizioni per il prosieguo delle attività dell’azienda”. Queste le parole del presidente Roberto Spada nella lettera inviata agli oltre 1.200 dipendenti dopo l’assemblea dei soci che ha deliberato la messa in liquidazione di Air Italy.

Una decisione presa “con profondo rammarico” nonostante gli azionisti avessero “continuato a investire, fino a poche settimane fa, le risorse necessarie per assicurare e supportare le attività dell’azienda”. A livello operativo sono stati nominati i due liquidatori (Enrico Laghi e Franco Lagro) che dovranno gestire le passività maturate, comprese appunto quelle verso i dipendenti. “Dal momento dell’insediamento sarà loro cura aggiornarvi su quanto decideranno di definire nel piano di liquidazione”.



“Nel frattempo, per motivi di sicurezza e a tutela sia degli equipaggi che di tutti i passeggeri, a partire da oggi è in atto il fermo tecnico dei voli”.