08:02

Kuala Lumpur-Singapore, Hong Kong-Taipei e Giacarta-Singapore. Si tratta di un podio e come emerge in maniera chiara è dominato dall’Est asiatico: si tratta delle tre rotte più trafficate al mondo presenti nella classifica 2019 stilata dall’Icao. E sono rotte con numeri da capogiro: insieme sono state protagoniste di 85mila voli in un solo anno. Tanto per rendere la proporzione, poco meno del venti per cento di tutti i collegamenti effettuati da e per gli aeroporti italiani.

Scorporando i numeri, la tratta numero uno da sola ha generato oltre 30mila voli, mentre la seconda e la terza seguono con 28.500 e 27mila voli rispettivamente, staccando comunque di gran lunga i successivi Hong Kong-Shanghai con 20.600 e Giacarta-Kuala Lumpur con 19.700 voli.



Il resto del mondo

Un dominio dell’Est asiatico assoluto, quindi, che si estende anche alla top 20, dove solo 6 rotte appartengono al ‘resto del mondo’. La prima di queste la si ritrova al settimo posto ed è il collegamento New York La Guardia-Toronto, mentre al decimo posto c’è il Dubai-Kuwait. Prima e unica rotta interamente europea quella tra Londra e Dublino: su questa direttrice si effettuano poco meno di 14mila voli.