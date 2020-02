Louis Vuitton apre a Fiumicino la sua travel boutique più grande d’Europa

10:29

Il luxury shopping ha un punto di riferimento nuovo a Fiumicino. Louis Vuitton ha infatti scelto l’aeroporto Leonardo da Vinci per inaugurare la sua travel boutique più grande d’Europa, la prima in uno scalo italiano e la decima del mondo.

Il nuovo negozio si trova nel ‘tax free mall’ da 10mila mq nel Terminal 3, un’area che - spiega ilsole24ore.com - al momento annovera 50 negozi.



Rimborso immediato dell'Iva

Qui chiunque abbia un biglietto per una destinazione extra Schenghen - dunque anche gli italiani - potrà usufruire del rimborso immediato dell’Iva, il che si traduce in uno sconto del 22% sul prezzo finale degli articoli in vendita. “La presenza del marchio Louis Vuitton - commenta Giorgio Moroni, direttore commerciale di Aeroporti di Roma - è l’ulteriore conferma del posizionamento di eccellenza di Fiumicino tra i migliori aeroporti al mondo in termini di qualità del servizio, come certificato da Aci”.



La boutique, il cui concept si ispira al design italiano degli anni ’50, offre collezioni di pelletteria, accessori, gioielli, orologi, profumi e calzature maschili e femminili. I clienti di Fiumicino, inoltre, possono personalizzare le creazioni in pelle con il logo di un aeroplano, disponibile esclusivamente in questo negozio.