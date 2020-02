Roma: stop a tram, bus e metro lunedì 24 febbraio

19:35

Sciopero del trasporto pubblico a Roma il prossimo lunedì 24 febbraio. A incrociare le braccia saranno i dipendenti della rete Atac, dunque bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Roma-Lido.

Come precisa corriere.it il servizio sarà comunque regolare nelle fasce di garanzia, ovvero fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20.



Sempre per la giornata del 24 febbraio è previsto un sciopero di 24 ore delle linee periferiche gestite da Roma Tpl; saranno comunque attivi i collegamenti sempre nelle medesime fasce.



Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito muoversiaroma.it.