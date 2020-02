Continuità territoriale: su Olbia Alitalia sostituirà Air Italy

11:37

Per la proroga alla continuità territoriale secondo il modello attuale ci sarà Alitalia al posto (vacante) di Air Italy sulle tratte da e per Olbia. La conferma sarebbe arrivata dal Ministero dei Trasporti, dove in questi giorni il tema della Sardegna, così come quello della ex Meridiana e ormai anche ex Air Italy è un tema al centro dei lavori praticamente ogni giorno.

Il vettore in liquidazione due giorni fa aveva comunicato che avrebbe garantito i collegamenti su Linate e Fiumicino dal Costa Smeralda fino al 16 aprile ottemperando quindi agli impegni presi in precedenza.



Parallelamente dall’esecutivo era arrivato anche il via libera alla proroga della continuità territoriale non essendo ancora arrivate da Bruxelles in merito al nuovo schema messo a punto dalla Regione Sardegna. Via libera che però poneva il problema delle tratte da Olbia, per le quali Air Italy non avrebbe più potuto intervenire, fino alla disponibilità manifestata da Alitalia.