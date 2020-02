Aeroflot riceve il primo A350-900

21:00

Primo A350-900 per Aeroflot. La compagnia aerea russa ha appena preso in consegna il velivolo di casa Airbus, diventando l’operatore di lancioa del velivolo widebody di ultima generazione in Europa orientale e Csi.

Attualmente il vettore ha un totale di 22 aeromobili A350-900 su ordinazione e gestisce una flotta Airbus di 126 aeromobili (107 A320 Family e 19 A330 Family aeromobili).



Il nuovo aeromobile è configurato in 3 classi, per un totale di 316 posti: 28 suite Business Class private con sedili piatti, 24 Comfort Class con spazio extra per le gambe e 264 Economy Class.