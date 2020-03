Qantas taglia le rotte internazionali e il ceo Alan Joyce si riduce lo stipendio

10:40

Qantas taglierà la capacità offerta sulle rotte internazionali del 25 per cento nei prossimi 6 mesi, programmando un progressivo ritorno alla normalità a partire da non prima del mese di settembre.

Gli interventi programmati riguarderanno in particolare le frequenze attuali sui collegamenti con l’Asia e con gli Stati Uniti, che verranno sensibilmente ridotte. Il provvedimento sarà accompagnato dalla messa a terra di 8 A380 su un totale di 18 attualmente presenti nella flotta. Aerei che saranno sostituiti da modelli da potere utilizzare per le rotte più brevi.



Il ceo della compagnia australiana, Alan Joyce, ha anche annunciato una volontaria rinuncia a una parte del suo stipendio così come ci sarà una riduzione del 30 per cento anche per i salari dei top manager.