Flixbus ferma i viaggi in pullman in tutta Italia

Si ferma anche Flixbus, che ha deciso di sospendere tutti i viaggi in pullman in Italia almeno fino al 3 aprile. Una mossa che la compagnia di trasporti motiva con la volontà di “supportare gli sforzi messi in campo da tutte le istituzioni, che chiedono di evitare gli spostamenti se non per comprovati motivi di lavoro, gravi problemi di salute o ritorno presso la propria residenza-domicilio”.

Per quanto riguarda i clienti che sono già in possesso del biglietto per viaggiare in questi giorni l'azienda informa che

tutti i passeggeri avranno diritto al rimborso, tramite voucher, del prezzo totale della tratta precedentemente acquistata.