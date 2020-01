FlixMobility punta all’Asia e al Sud America

19:30

Nel 2019, FlixMobility si è spinta sempre più a Est, con l’ingresso di FlixBus in Ucraina e l’accordo con Kamil Koç, operatore leader delle autolinee in Turchia, per lanciare il servizio nel Paese.

E nel nuovo decennio FlixMobility punta a espandersi ulteriormente a livello globale: tra i nuovi progetti, quello relativo al lancio di FlixBus in Asia e Sud America, che beneficerà dell’ingresso, tra gli investitori della società, di attori come Tcv e Permira, che hanno preso parte, accanto a quelli esistenti, all’ultimo round di investimento.



"In sette anni siamo riusciti a diventare il più grande operatore di viaggi in autobus al mondo. Siamo orgogliosi di essere riusciti a offrire un servizio innovativo, sostenibile e per tutte le tasche a milioni di passeggeri, ponendo le basi per lo sviluppo di una nuova concezione di mobilità” dice André Schwämmlein, fondatore e ceo di FlixMobility.