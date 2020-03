Air France, dal 14 marzo sospesi tutti i voli verso l’Italia

10:03

Da domani, 14 marzo, fino al 3 aprile, Air France sospenderà i collegamenti verso tutte le destinazioni italiane. Lo annuncia attraverso una nota la compagnia stessa, in queste ore particolarmente attenta all’evoluzione della situazione Covid-19.

Fino al 13 marzo, il vettore effettuerà un volo giornaliero per ciascuna delle sue destinazioni in Italia, per consentire ai passeggeri che lo desiderano di anticipare il loro viaggio.



Nella nota, Air France fa sapere di aver adottato misure commerciali ad hoc per tutti i passeggeri che desiderano posticipare il viaggio indipendentemente dalle condizioni e dalla destinazione del biglietto originale. Le misure sono consultabili sul sito del vettore.