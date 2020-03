MarinoBus si ferma: stop alle corse dal 17 marzo al 3 aprile

10:33

“Anche per noi è arrivato il momento di spegnere momentaneamente i motori. Abbiamo continuato a guidare, anche in questi giorni così difficili per il nostro Paese, per garantire la possibilità di muoversi a chiunque ne avesse avuto la assoluta e dimostrata necessità, così come ribadito a più riprese dalle Autorità”.

Così dichiara Gerardo Marino, amministratore unico di MarinoBus annuncia lo stop ai mezzi da martedì 17 marzo fino al 3 aprile. “È il momento di limitare al massimo tutti gli spostamenti a tutela dei nostri passeggeri, di tutti gli autisti, del nostro staff e dei loro cari” spiega.



Dal 17 marzo verranno quindi fermate tutte le corse, sia a corto che a lungo raggio. I biglietti venduti per i viaggi previsti a partire da quella data potranno essere rimborsati integralmente in borsellino o con coupon, così da poter pianificare senza affanni il prossimo viaggio: tutti i viaggiatori in possesso di un biglietto riceveranno comunicazione dall'azienda con le istruzioni per procedere al cambio data o rimborso.