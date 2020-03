Ryanair: cambio senza penali per l’emergenza

10:28

Il dilagare del coronavirus e le conseguenti restrizioni ai viaggi hanno impattato negativamente nel mondo del trasporto aereo e Ryanair prevede che il risultato sarà la messa a terra della maggior parte della propria flotta di aerei in Europa nei prossimi 7-10 giorni.

Per fronteggiare questo problema, la compagnia propone ai clienti che hanno prenotato la possibilità di posticipare gratuitamente i loro voli, con eliminazione totale della penale originariamente prevista per il cambio volo e il solo pagamento di un’eventuale differenza tariffaria. La modifica della data si applica solo ai voli già prenotati.



La compagnia consiglia comunque di non provare a posticipare i viaggi a un'altra data in aprile, ma di scegliere i mesi successivi.

Ryanair si scusa con la clientela per questo inconveniente, causato da un’emergenza planetaria senza precedenti che impone la massima attenzione alla salute di dipendenti e passeggeri.