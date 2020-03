Cosa non acquistare in aeroporto: la guida

21:00

Quando finalmente potremo tornare a viaggiare e transiteremo dagli aeroporti di tutto il mondo, non dobbiamo dimenticare che ci sono articoli che, come sottolineato da Siviaggia, non andrebbero acquistati in quella sede.

Innanzitutto perchè costano molto di più, come è il caso dell’acqua, che potrebbe essere travasata in appositi contenitori di formato ridotto, come le borracce flessibili e portata con sé nel bagaglio a mano. Anche snack e caramelle hanno un prezzo più elevato. Meglio quindi portarsi una piccola scorta da casa.

Anche i prodotti cosmetici come crema per il viso, struccante, prodotti di bellezza andrebbero acquistati a destinazione. Anche perché, sempre per via della regola che non si possono portare liquidi in volo, bisognerebbe comprare tante piccole lozioni struccanti a prezzi poco competitivi.

Sconsigliato anche lo shopping di cuscini da viaggio e coperte perché i costi per questi prodotti sono molto alti. Chi ha dimenticato il caricabatterie o l’adattatore dovrebbe attendere la fine del volo e poi dirigersi verso un market specializzato, dove i commessi potranno consigliare l’articolo richiesto a un prezzo molto più competitivo.



Tra gli oggetti costosi che è meglio evitare di acquistare prima di un volo anche giocattoli per bambini.

Attenzione anche all’acquisto di riviste. Tutto può essere nella norma se si parte dal proprio Paese, ma in altri Stati i prezzi possono essere molto diversi per via delle tasse e dei costi di spedizione.

Infine, è consigliabile non scegliere alcun souvenir. Non solo per i costi, ma anche per la scarsa originalità.