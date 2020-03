Entro l'estate al via in Giappone il treno più veloce del mondo

21:00

In attesa che entri in servizio Hyperloop, il Giappone sta per lanciare il treno più veloce di sempre. Come riportato da Siviaggia, La Central Japan Railway Company ha annunciato che entro l’estate 2020 sarà attivo lo Shinkansen di prossima generazione, l’N700S, dove la S vuole indicare ‘Supreme’ proprio per sottolineare il progresso quanto a design, tecnologia e comfort del nuovo supertreno.

Pubblicità

Il nuovo supertreno verrà incluso nel Japan Rail Pass, il biglietto che consente di prendere tutti i treni, compresi quelli ad alta velocità, del Paese. Il treno disporrà di nuove batterie agli ioni di litio e di un sistema attivo di controllo antivibrazioni, installato per migliorare l’esperienza del viaggio. Laddove i convogli convenzionali rimarrebbero bloccati sui ponti o all’interno delle gallerie, i nuovi Shinkansen saranno in condizione di raggiungere autonomamente a velocità moderata la stazione più vicina.



Inoltre, la linea del treno è stata studiata per ridurre la resistenza aerodinamica e il rumore. Il supertreno viaggerà sulla linea Tōkaidō Shinkansen, una ferrovia ad alta velocità che collega Tokyo e Osaka ed è la linea più utilizzata al mondo tra quelle ad alta velocità. Raggiungerà la velocità massima di 360 chilometri orari.