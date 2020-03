08:29

Lo sguardo e le parole di Carsten Spohr sono quelli che sintetizzano la situazione attuale nel migliore dei modi. È il 19 marzo e il ceo di Lufthansa si presenta ai giornalisti per la consueta illustrazione dei risultati economici dell’esercizio 2019 del Gruppo. Ma i numeri restano da parte perché, dice senza mezzi termini, “se non arriveranno gli aiuti di Stato a rischio ci sarà tutto il settore dell’aviazione”.



Emergenza continua

Prendete la Guerra del Golfo, l’11 Settembre, l’eruzione del vulcano in Islanda sconosciuto fino ad allora e uniteci anche la Sars. Tutte queste emergenze mondiali insieme non riusciranno a pareggiare quello che il trasporto aereo dovrà attraversare in quest’anno e negli anni a venire. Il desolante spettacolo di lunghe file di aerei fermi negli aeroporti a causa dell’allarme coronavirus è destinato a durare ancora per molto tempo e quanto costerà all’industria questo blocco potremo saperlo solamente nel futuro.

Il punto sul settore del trasporto aereo di fronte all’emergenza sul numero odierno di TTG Magazine, anche online sulla Digital edition