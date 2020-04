11:43

È stata promossa con riserva la decisione da parte di Eurocontrol di rinviare i pagamenti dovuti dalle compagnie per il controllo del traffico aereo al mese di novembre.

Secondo Airlines4Europe si tratta sicuramente di una mossa che consente nell’immediato ai vettori di evitare un’ulteriore spesa, ma il deferimento sposta solamente in realtà il problema a un'altra data. La richiesta dell’associazione sarebbe invece quella di una rinuncia all’imposta per tutto l’anno 2020.



“Ringraziamo gli stati membri dell’Unione per il supporto che ci stanno fornendo – ha sottolineato il managing director di A4E Thomas Reynaert -. Tuttavia è necessario uno sforzo ulteriore per fare si che le compagnie possano sopravvivere”.