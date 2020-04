Boeing cancella oltre 200 ordini per il 737 Max

14:34

Il protrarsi della pandemia, con il conseguente rallentamento globale dei viaggi aerei, sta avendo ripercussioni inevitabili non solo sulle compagnie aeree, ma anche sull’industria aeronautica. Tra le vittime c’è anche Boeing, che sta subendo un pesante crollo degli ordini per il 737 Max. Le ultime cifre diffuse dal player e pubblicate da simpleflying.com parlano, infatti, di 150 annullamenti di ordini per questo velivolo nel solo mese di marzo. Una cifra altissima, che oltretutto si aggiunge alle 59 cancellazioni di febbraio, portando a oltre 200 il numero di Boeing 737 Max rimossi dall’elenco degli ordini.