09:18

Un pacchetto da 25 miliardi di dollari come prima misura di sostegno per le compagnie aeree statunitensi. Arriva un’iniezione di liquidità che sarà distribuita tra tutte le big dei cieli Usa e che verrà destinata al pagamento degli stipendi dei dipendenti nei prossimi mesi.

Ieri era arrivata l’anticipazione da parte di American Airlines, che aveva annunciato di avere ricevuto un pacchetto da complessivi 5,8 miliardi a cui se ne potrebbero aggiungere ancora quasi 5 per i quali è in corso la trattativa. Secondo quanto anticipato dal New York Times, invece, il sostegno viene esteso a tutto il settore e il Dipartimento del Tesoro metterà a disposizione la somma sotto forma di prestiti e fidi. Un provvedimento che rientra nel pacchetto di misure a sostegno dell’economica Usa varato dal Congresso americano.



“Queste misure proteggeranno i lavoratori del trasporto aereo e preserveranno il ruolo vitale che l’industria gioca nell’economia americana”, ha commentato il presidente Donald Trump.