08:05

easyJet torna in pista anticipando l’apertura delle vendite dei voli per la primavera 2021. La compagnia consente così di prenotare con un grande risparmio tutti i collegamenti disponibili, compresi quelli previsti per il periodo pasquale.

Le date

Dal 28 marzo al 18 aprile 2021, infatti, easyJet offre oltre 3 milioni di posti per organizzare un break in Europa. Inoltre, è possibile spostare le prenotazioni esistenti sulla prossima primavera senza alcuna commissione supplementare.



Promozione sul bagaglio

Ma la vera notizia consiste nel fatto che il bagaglio da stiva e il trasporto di attrezzatura sportiva sono attualmente in vendita a un euro. Questa facilitazione comprende valige, ma anche biciclette, sci, tavole da surf o mazze da golf, tende e zaini. La promozione è valida per tutte le prenotazioni che verranno completate entro il 28 aprile.



Riprogrammare le vacanze

“Consapevoli del fatto che quest’anno molte persone hanno dovuto rinunciare alle vacanze di Pasqua, abbiamo deciso di anticipare la messa in vendita dei biglietti per la prossima primavera – ha spiegato il chif commercial e planning officer della compagnia, Robert Carev -. Prenotando in anticipo i nostri clienti avranno anche il miglior rapporto qualità-prezzo su centinaia di destinazioni della nostra rete e potranno anche prenotare il bagaglio da stiva a solo 1 euro”.