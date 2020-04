Newco Alitalia al via da giugno con una flotta di novanta aerei

19:29

Inizia ad avere dei contorni un po’ più chiari Alitalia in versione nazionalizzata. Entro giugno, ha assicurato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli nel corso dell’audizione alla Commissione trasporti della Camera, dovrebbe essere operativa una newco che opererà tramite l’affitto dei rami d’azienda della old company.

Non sarà un’operazione facile e indolore, ha ammesso Patuanelli: la situazione economica del vettore e il contesto attuale del settore sono sotto gli occhi di tutti e le prospettive per il futuro non potranno non essere indolori, soprattutto per quanto riguarda la forza lavoro. Anche perché quello che si prospetta non è certo uno switch day che da un giorno all’altro rimetterà in moto ai livelli precedenti, ma ci sarà davanti una ripresa lenta e progressiva che al momento resta ancora un’incognita.



Patuanelli è tornato poi sul tema della flotta, ribadendo l’intenzione di arrivare a un numero di aerei sostanzioso, almeno 90, per consentire ad Alitalia di fare la propria parte nel comparto in particolare sul lungo raggio, segmento nel quale si cerca uno spazio maggiore rispetto al passato.