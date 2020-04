08:35

Michael O’Leary (nella foto) ha spiegato a modo suo cosa ne pensa del distanziamento a bordo degli aerei. “Non possiamo pensare di fare soldi con un load factor del 66 per cento. Poi vorrei aggiungere che, anche se voleremo con l’occupazione consigliata, il sedile di mezzo non fornirà alcun distanziamento sociale. È solo un’idea idiota, che non può raggiungere alcun risultato”.

Più chiaro di così non è possibile.

Questo e molto altro è apparso in un articolo del quotidiano inglese Guardian. Un messaggio senza tanti giri di parole per chi dovrà mettere l’ultima parola e l’ultima firma sui regolamenti.



E se sulle nuove norme per il distanziamento a bordo siamo solo nella fase iniziale, il ceo di Ryanair ha già spiegato cosa pensa di questa regola.



