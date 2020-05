Trenitalia, arriva il biglietto nominativo per Frecce e Intercity

16:24

Con l'inizio della Fase 2 si torna a viaggiare in treno, ma scattano una serie di misure per garantire la sicurezza di passeggeri e personale. Fs prevede l'aumento progressivo dell'offerta regionale a nazionale, "in misura coerente a soddisfare la domanda di mobilità stimata dalla commissione governativa", si legge in una nota.

Intercity e Frecce viaggeranno con una capienza massima del 50%: i posti saranno assegnati a scacchiera per garantire il distanziamento sociale.



Oltre alle mascherine obbligatorie e alla raccomandazione di guanti monouso, distanziamento e igienizzazioni frequenti delle mani, viene introdotto il biglietto elettronico nominativo sia per le Frecce che per gli Intercity, per i quali la prenotazione diventa obbligatoria.



In questo modo, i pax potranno essere tempestivamente avvisati nel caso in cui si sia condiviso il viaggio con qualcuno risultato successivamente positivo al Covid-19. O.D.