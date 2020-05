08:33

Il mercato ha bisogno di fiducia. L’andrà tutto bene ormai è superato dai problemi legati alla ripartenza e servono prove tangibili. Per questo Emirates si appresta a riattivare i collegamenti sull’Italia il prossimo 21 maggio sulla linea Milano Malpensa-Dubai.

Tre voli alla settimana effettuati con un aeromobile Boeing 777. L’aereo avrà però una configurazione “forzata” di 100 passeggeri suddivisi nelle varie classi di servizio. “È un investimento della nostra compagnia per mandare un segnale positivo a tutti”, ha detto a TTG Italia Flavio Ghiringhelli, country manager Italia di Emirates.



Il volo, che servirà solo clientela business o per spostamenti sanitari, dovrebbe diventare giornaliero dal 1° luglio. Nella stessa data Emirates conta di mettere nuovamente in pista la rotta tra Milano e New York e Roma Fiumicino-Dubai. Ancora in attesa di verifiche le linee in partenza dagli scali di Venezia e Bologna, che potrebbero ripartire nel mese di agosto.



“Abbiamo forti volumi cargo in partenza da Milano e questo ci permetterà di riavviare la macchina in assoluto – aggiunge – Siamo pronti alla ripartenza e consapevoli del fatto che andrà garantita ai passeggeri la massima sicurezza. Per questo credo che tutte le compagnie stanno già ripensando alla configurazione degli aerei”. Un passaggio che metterà a dura prova tutti i vettori, costretti a investire su molteplici fronti. (r.v.)