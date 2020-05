Ryanair ridimensiona il futuro di Lauda. Tagli in arrivo per basi e network

10:30

Non c’è pace per la compagnia aerea Lauda. Approdata in Ryanair dopo lunghe vicissitudini e rilanciata dal gruppo low cost con grandi ambizioni, il brand si appresta ora a un forte ridimensionamento a causa della crisi del settore causata dall’epidemia mondiale.

L’annuncio è stato dato dal ceo Michael O’Leary nel corso della presentazione dei risultati economici. Già gravata da un andamento in perdita, per Lauda sarà necessaria una cura d’urto che il manager ha definito inevitabile.



Addio a Vienna?

Il primo passaggio potrebbe essere la chiusura della sua base principale, quella di Vienna, con il conseguente taglio di 300 posti di lavoro. Per questa misura regna ancora il condizionale, perché sono in corso trattative con il gestore aeroportuale per una drastica riduzione dei costi. Trattative che secondo O’Leary non andranno in porto e per le quali è stata fissata una deadline alla fine di maggio.



Anche il network della compagnia dovrà essere rivisto così come la composizione della flotta. L’intenzione di Michael O’Leary è di abbandonare progressivamente gli A320 passando ai B737 come nel caso di Ryanair.