Brussels Airlines, via ai collegamenti da metà giugno

15:23

Brussels Airlines ha annunciato che riattiverà i voli da Bruxelles dal prossimo 15 giugno. La compagnia aerea offrirà un piano voli estivo ridimensionato, che coprirà circa il 30% del programma estivo originariamente pianificato da Brussels Airlines in Europa e il 40% del programma estivo a lungo raggio.

Tra il 15 giugno e il 31 agosto, la compagnia aggiungerà gradualmente destinazioni alla sua rete di voli per raggiungere 59 destinazioni in 33 paesi in Europa, Africa e Stati Uniti entro agosto. In Europa, verranno coperte un totale di 45 destinazioni in 20 paesi tra cui Spagna, Portogallo, Grecia, Italia, Francia e Danimarca.



Sulla rete a lungo raggio, la compagnia aerea dovrebbe raggiungere 13 delle 17 destinazioni africane e negli Stati Uniti dovrebbe essere reinserito lo scalo di New York Jfk.

Una nuova destinazione, Montreal, originariamente programmata dallo scorso marzo, entrerà a far parte della rete di Brussels Airlines nel corso del prossimo anno.