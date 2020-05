12:07

easyJet riapre anche in Italia a partire dal 15 giugno. E come già annunciato per i mercati di Francia e Gran Bretagna in particolare, il ritorno in pista avverrà con voli domestici, con l’unica eccezione del collegamento tra Brindisi e Ginevra.

Nella prima fase verranno attivati 8 collegamento da Milano Malpensa verso Palermo, Catania, Bari, Napoli, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia. “La compagnia – si legge in una nota - si aspetta di aumentare progressivamente le rotte, man mano che le restrizioni saranno allentate e in linea con la domanda di viaggio da parte dei propri clienti”.



Il ripristino dei voli è stato preceduto, dall’inizio di questo mese, dalla riattivazione del training center di Malpensa, dove sono ripartite le operazioni di addestramento dei piloti della compagnia. “easyJet continuerà a lavorare in sinergia con gli aeroporti e con le autorità competenti – commenta il country manager Lorenzo Lagorio - per garantire alle persone di potersi spostare in sicurezza e riprendere a pianificare i propri viaggi di piacere e di lavoro”.