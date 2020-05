Apg Airlines: certificazione Iosa e ingresso in Iata

15:57

Apg Airlines ha ottenuto la certificazione Iosa per la sicurezza e annuncia l’ingresso all’interno di Iata. La compagnia aerea francese opera tra Tolosa e Lorient con un Beechraft 350 da 8 posti, diverse volte la settimana.

Il vettore, inoltre, ha anche introdotto la nuova tecnologia Ndc per la vendita dei biglietti aerei, ottenendo la certificazione Iata di livello 3. Questo significa che i ticket sono acquistabili in tutti i Gds e Bsp nazionali e sono disponibili anche all’interno della propria piattaforma Apg, certificata come Ndc capable livello 3.



"Apg Airlines costituisce una piattaforma per l’ APG Interline solution (APG IET) - si legge ancora nella nota -, formata diversi anni fa e che ora annovera più di 100 soci fra le compagnie aeree. Questo prodotto é disponibile in tutti i Paesi del mondo".