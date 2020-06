08:33

Dopo essere andata controcorrente nei giorni più bui dell’emergenza, anticipando grandi possibilità di ripartenza quando tutti vedevano solamente nero per l’immediato futuro, nella programmazione della ripresa ha trasformato le teorie e i propositi in fatti, con una baldanzosità degna della Ryanair dei tempi d’oro. Con un ceo, József Váradi, che incarna in tutto e per tutto lo spirito oltremodo ambizioso del suo collega Michael O’Leary, senza però copiarne gli eccessi. Magari candidandosi però a raccoglierne l’eredità di ‘profeta’ del settore. Se c’è da scegliere un protagonista nella scena del trasporto aereo di questi mesi, Wizz Air è sicuramente al primo posto assoluto.

