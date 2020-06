Transavia: tornano il Bari-Amsterdam e il Brindisi-Rotterdam

14:38

La Puglia torna a far parte del network di collegamenti di Transavia. Dal 18 giugno il vettore low cost del Gruppo Air France – Klm ricomincerà a volare tra Bari e Amsterdam, mentre dal 4 luglio riattiverà il Brindisi – Rotterdam.

Una notizia accolta con grande soddisfazione dal presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti (nella foto), che sottolinea come la disponibilità di collegamenti con la capitale dei Paesi Bassi rappresenti per la Puglia “un elemento di fondamentale importanza in funzione della ripresa del trasporto aereo nella nostra regione. Il collegamento con Amsterdam-Schiphol, uno dei primi hub europei per traffico e connessioni - aggiunge - garantisce maggiore possibilità di prosecuzioni attraverso il network del Gruppo Air France/KL”.



Un passo fondamentale per l'incoming

“In questo modo - sottolinea Marco Catamerò, direttore generale della società di gestione -, vengono finalmente ripristinate le migliori condizioni di mobilità aerea verso la nostra regione da uno dei mercati turistici fondamentali per il nostro incoming”.



Il Bari-Amsterdam si articolerà su una doppia frequenza

settimanale, ogni lunedì e sabato, anche se il vettore non esclude la possibilità di un ulteriore incremento delle frequenze a partire dai primi giorni di luglio. Per il Brindisi-Rotterdam, invece, è prevista una tripla frequenza settimanale.



(ph. Donato Fasano per archivio Ufficio stampa AdP)