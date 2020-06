08:35

Qualcosa si muove nei cieli italiani. E nuove forme di collaborazione si starebbero profilando per le compagnie aeree della Penisola.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia (ascolta con il player in alto), le anticipazioni su come potrebbero muoversi le aziende del settore aereo nelle prossime settimane, alle prese con una stagione decisamente insolita.



La strada tracciata sembra quella delle alleanze, che potrebbero riguardare anche singole rotte. Ma le novità potrebbero non finire qui.