08:01

La portata dell’attuale crisi nel trasporto aereo non ha precedenti. A dirlo è un nuovo studio elaborato da McKinsey, dal titolo ‘A new approach in tracking travel demand’, che analizza l’impatto dell’emergenza sul comparto.

Secondo l’indagine, negli Usa le diminuzioni di capacità operate dalle compagnie aeree nel 2020 sono da 7 a 17 volte maggiori rispetto ai cali registrati nella crisi finanziaria del 2008.



La sfida

La gestione della riapertura e del recupero dei traffici aerei sarà una sfida significativa data l’incertezza che circonda le normative di viaggio e l’interesse dei potenziali viaggiatori, con il tradizionale booking funnel, dall’interesse a viaggiare all’acquisto del biglietto, in costante evoluzione.



Come elaborare nuove strategie

Secondo lo studio gli strumenti di data analytics potranno supportare il settore aereo con importanti insight sull’andamento dei traffici col fine ultimo di elaborare una strategia di risposta rapida alla domanda incerta, in termini di allocazione della capacità aerea, delle risorse di marketing e di pricing dei biglietti.



Per questo motivo McKinsey e Iata hanno sviluppato Air Travel Pulse, che fornisce una visione aggiornata e completa della domanda di viaggio e delle indicazioni di ripresa, analizzando ‘predittori di domanda’, inclusi evoluzione delle restrizioni di viaggio, web sentiment relativo ai temi legati al viaggio, ricerche di disponibilità posti via Gds.



I primi risultati

Usando questo tool è stato rilevato che, stando ai dati analizzati dal 25 maggio, in Europa la capacità offerta è al 50% rispetto ai livelli pre-crisi e l’interesse per i voli sta lentamente aumentando dopo che alcuni Paesi hanno annunciato che elimineranno le restrizioni dei viaggi.



Per quanto riguarda l’Italia, i biglietti emessi nel mese di maggio per il periodo luglio-dicembre 2020 sono stati circa il 10% di quelli emessi a maggio 2019 per il periodo luglio-dicembre 2019. La maggior parte delle emissioni ha riguardato tratte domestiche.



Si mostrano in aumento le recerche da e per Germania, Spagna, UK, Francia e Grecia.