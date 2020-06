Wizz Air, nuova base a San Pietroburgo

08:47

È inarrestabile la corsa di Wizz Air. La compagnia aerea ha annunciato l’apertura, il prossimo settembre, di una nuova base a San Pietroburgo. Salgono così a 32 gli hub della low cost.

A partire dal primo settembre 2020, il vettore posizionerà un A320 al Pulkovo Airport e dal 18 settembre aprirà 5 nuove rotte verso 5 Paesi in partenza dallo scalo russo.



Wizz volerà verso Salisburgo, Oslo, Copenhagen, Stoccolma e Malta.



“L’annuncio sottolinea l'impegno di Wizz Air nel creare opportunità di viaggio sempre più convenienti per i viaggiatori russi – spiega , József Váradi, ceo di Wizz Air Group -. Wizz Air ha un interesse strategico a lungo termine nel mercato russo. Aggiungendo cinque nuove rotte a San Pietroburgo e mantenendoci ai più alti standard dei nostri protocolli di sanificazione, siamo certi che le tariffe renderanno il viaggio accessibile a un numero sempre maggiore di passeggeri.”



Per la nuova base, Wizz Air selezionerà nuovo personale da impiegare negli equipaggi. Le date dei recruiting sono già disponibili sul sito della compagnia aerea.