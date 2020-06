di Remo Vangelista

Norwegian riparte dal primo luglio. La compagnia aerea low fare ritorna in pista dopo aver messo ordine alla situazione finanziaria. Il debito è stato ristrutturato ed ora si sta già pensando al nuovo network.

Intanto secondo le prime indiscrezioni pare che il vettore non intenda riaprire i voli sull’Italia dal 1° luglio. Inizialmente lavorerà con una flotta ridotta e a questo punto sarà interessante capire la risposta da parte del mercato.



La difficile situazione finanziaria potrebbe in parte favorire i vettori che riusciranno ad applicare tariffe vantaggiose, ma non sarà più possibile effettuare esperimenti. Le rotte dovranno performare bene e subito, altrimenti la riduzione a piccolo vettore di nicchia sarà inevitabile per molti.



L’intervento dei vari governi europei a difesa delle compagnie pare aver garantito una boccata d’ossigeno ma senza passeggeri si tornerà presto al punto di partenza. Lo stesso governo norvegese corso in aiuto di Norwegian si aspetta una ristrutturazione della compagnia. Dalle prossime settimane sarà tutto più chiaro e per i vettori è giunto il momento di riaccendere i motori.