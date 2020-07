Lo scalo di Olbia guarda al futuro: stagione estiva in buon recupero

di Amina D'Addario

“Quasi tutti i vettori hanno riconfermato i programmi che avevano annunciato in precedenza e oggi gli aerei stanno viaggiando con un tasso di riempimento attorno al 75%”. Silvio Pippobello, ad di Geasar, è ottimista nel guardare alla stagione estiva dell’aeroporto di Olbia.



Saranno in tutto 62 le destinazioni raggiungibili ad agosto dal Costa Smeralda, un numero simile a quello dello scorso anno. Ma il calo del traffico sarà comunque rilevante: meno 50% a luglio e meno 22% ad agosto.

A incidere sulla partenza in ritardo della stagione, anche l’incertezza sulle regole di ingresso all’isola, oggi superata. “Nonostante le perplessità iniziali per le normative che potevano entrare in vigore - ha sottolineato la country manager di Volotea, Valeria Rebasti -, vediamo che le rotte sulla Sardegna stanno funzionando”.



Sulla stessa lunghezza d’onda il network and flight planning vice president Alitalia, Andrea Benassi: “Ora questa situazione si è risolta e le regole chiare hanno avuto un impatto subito positivo sulla domanda”.