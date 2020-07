Coronavirus, il piano del Governo: tamponi obbligatori per chi arriva dai Paesi extra Schengen

09:30

“I nuovi dati sui contagi ci dicono che la riapertura delle frontiere da molti Paesi ancora ad alto rischio richiede nuove e tempestive misure di prevenzione e controllo degli arrivi”. Queste le parole con cui il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti esorta il Governo a prendere decisioni urgenti che includano, ad esempio, “tamponi in aeroporto per le persone che nei giorni precedenti all’arrivo hanno soggiornato nei Paesi a rischio”.

Secondo il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri questa, riporta corriere.it, “è la strada giusta, monitorare le persone è fondamentale. I dati ci dicono che abbiamo vinto numerose battaglie, ma per vincere la guerra dobbiamo interrompere tutte le catene di trasmissione”.

Per chi arriva dagli Stati extra Schengen, dunque, saranno obbligatori i tamponi in aeroporto e, qualora risultasse positivo, sarà imposta la quarantena. Il piano, che si muove sul doppio binario delle ordinanze regionali e delle disposizioni dell’Esecutivo, prevede anche il trasferimento negli ‘alberghi sanitari’ per chi non può garantirsi l'isolamento di 14 giorni.