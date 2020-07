Air Europa, ombre sulla vendita

14:26

Il sindacato Unite ha lanciato il monito a Bruxelles sul passaggio di Air Europa a Iag: in base a quanto riporta preferente.com, Unite avrebbe presentato una documentazione all’Antitrust europeo sostenendo che il passaggio di proprietà avrebbe delle ripercussioni in termini di concorrenza e di scelta dei clienti.

Il sindacato avrebbe riunito un team di esperti proprio per misurare l’impatto dell’ingresso di Air Europa in Iag: stando alle cifre comunicate, su diverse rotte il nuovo soggetto si troverebbe ad avere quote di mercato particolarmente alte. Tra queste, sia collegamenti interni sia voli internazionali tra Spagna e America Latina.