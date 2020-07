Wizz Air cresce a Malpensa: nuovo volo per  Alessandria d'Egitto

11:32

A partire dal 17 settembre Wizz Air collegherà Milano Malpensa ad Alessandria d’Egitto. La nuova tratta avrà una frequenza di 3 voli alla settimana - il martedì, il giovedì e il sabato – e sarà effettuata nel pieno rispetto delle misure igieniche applicate dal vettore su tutti i voli per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.

Misure che includono l’obbligo, durante il volo, per l’equipaggio e i passeggeri di indossare mascherine, mentre l'equipaggio deve anche indossare i guanti. Gli aeromobili di Wizz Air vengono regolarmente sottoposti ad un processo di nebulizzazione con una soluzione antivirale e vengono disinfettati durante la notte con la stessa soluzione antivirale.



I colllegamenti da Milano

Da Malpensa Wizz Air ha già avviato collegamenti per 32 destinazioni, tra cui Londra Luton, Vienna, Porto, Eindhoven, Lisbona, Valencia, Belgrado, Pristina, Vilnius, Reykjavic, Tel Aviv, Minorca, Gran Canaria, Santorini e Cracovia.



Ad agosto decolleranno i voli per Creta, Corfù, Rodi, Budapest e Marrakech, mentre a settembre sarà la volta di quelli per Atene, Thessaloniki, Zante, Tallinn, Podgorica, Tirana, Fuerteventura, Tenerife e Skopje.



Infine da ottobre il vettore collegherà Miano anche a Ohrid, nella Macedonia del Nord, e con il nuovo anno aprirà Odessa (da marzo 2021) e Kutaisi, in Georgia, a partire da maggio 2021.