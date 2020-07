Gnv, il sito cambia look

12:17

È online il nuovo sito di Gnv. La compagnia di navigazione ha lanciato una versione rinnovata, sviluppata con Assist Digital, pensata per migliorare l’esperienza del cliente, attrverso un layout pulito e una grafica semplice, intuitiva e dinamica.

I contenuti più richiesti dagli utenti sono stati migliorati partendo dall’esperienza di navigazione, con l’obiettivo di diminuire i clic e garantire un accesso immediato alle informazioni su offerte, destinazioni e linee: in base alla lingua di accesso vengono messi subito in evidenza offerte e linee di interesse per il passeggero.



Razionalizzata e migliorata anche l’esperienza dei servizi, con la possibilità di approfondire tutte le proposte sulla ristorazione di bordo, le aree giochi, la connettività di bordo e come viaggiare con animali.



Un’attenzione particolare è stata riservata alla parte documentale e all’imbarco, con risposte e procedure per accompagnare i passeggeri durante tutte le fasi di viaggio in modo accogliente e rassicurante.



Nuovo biglietto

Tra le novità c’è anche un nuovo documento di viaggio: il biglietto Gnv conterrà in modo sintetico tutte le informazioni più rilevanti sul viaggio e i servizi acquistati in fase di prenotazione.



Il sito permette di prenotare e acquistare il biglietto in pochi click, consultando il calendario partenze con 'prezzo a partire da', visualizzare le sistemazioni senza uscire dalla pagina di prenotazione e possibilità di modificare la composizione del viaggio durante tutto il percorso di prenotazione. Sarà possibile, inoltre, salvare il preventivo del viaggio via email e riprendere il processo di prenotazione successivamente.



L’area MyGNV è stata integrata con il sito: sarà possibile riscattare i premi in autonomia, monitorare il saldo punti grazie al nuovo cruscotto e facendo il log-in alla sezione il sistema assegnerà i punti in automatico a ogni nuovo acquisto.



Sul nuovo sito si trova infine la Carta dei Servizi che Gnv ha recentemente adottato per garantire sicurezza e comfort ai passeggeri.