09:12

Via libera ai trolley a bordo degli aerei, con la facoltà da parte delle compagnie aeree e dei gestori aeroportuali di effettuare modifiche in corsa e intervenire in caso di situazioni che possano creare assembramenti. È questa una delle principali novità contenute nel Dpcm che entrerà in vigore oggi e che verrà illustrato in giornata dal ministro della Salute Giovanni Speranza.



Le modifiche

Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, verrà quindi eliminata la normativa varata dall’Enac alla fine del mese scorso, che prevedeva l’obbligo per i passeggeri di “portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato perché per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere”. Via libera quindi al trolley, a meno che non si verifichino situazioni di emergenza come il sovraffollamento degli aerei: in questo caso i responsabili delle compagnie potranno decidere quali bagagli potranno salire a bordo e quali invece dovranno essere posizionati in stiva.



Questione indumenti

Altra novità legata al trasporto aereo riguarda gli indumenti non indossati durante il volo: questi dovranno essere posizionati in contenitori sterilizzati che dovranno essere forniti ai passeggeri dalle stesse compagnie aeree.



Le altre misure

Tra le altre misure in arrivo con il nuovo decreto c’è anche il rinvio del via libera a eventi quali sagre e fiere oppure la riapertura per discoteche, fiere e congressi: per tutti questi se ne riparlerà il 31 luglio.